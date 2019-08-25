Erdoğan, Hacire Akar ile görüştü
Erdoğan, Hacire Akar ile görüştü
30 gün trafiğe kapatılacak
30 gün trafiğe kapatılacak
Fenerbahçe'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'den transfer açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

Milli sporcu Çağla Büyükakçay Braunschweig Kadınlar Tenis Turnuvası'nda zafere ulaştı.

Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da katıldığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Almanya'nın Braunschweig şehriyle aynı adı taşıyan 25 bin dolar ödüllü kadınlar tenis turnuvasının finalinde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaştı. Milli sporcu, toprak zeminde oynanan karşılaşmayı 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Bundan önceki şampiyonluğunu 3 Haziran 2018'de, İtalya'nın Grado kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında elde eden ve kariyerinde bir WTA zaferi bulunan Çağla, bu galibiyetle ITF kulvarındaki onuncu, 25K seviyesindeki altıncı şampiyonluğunu kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çağla büyükakçay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.