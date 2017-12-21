Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kimsenin kaprisini, kulüpte suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, her şeyden önce taraftarın gurur duyacağı, sahaya çıktığı zaman mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım istediklerini belirtti.



"Kimsenin kaprisini çekecek durumda değiliz"

Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazı oyuncuların yedek kalabileceğini söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlar, devre arası ayrılabilirler. Arkadaşlara, yedek kalmak veya sonradan oyuna girmek zor gelebilir. Şunu bilmemiz gerekiyor; ikinci yarısı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kimsenin kaprisini, kulüpte suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallah Karabük maçını kazanırsak müthiş bir şey olur. İkinci yarı, yeni lig başlıyor. Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası sahada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak."



Çalımbay, Samsunspor'dan ayrılan Ramazan Övüç konusunda ise gerekli araştırmaları yaptıklarını ve buna göre karar vereceklerini, 4-15 Ocak'ta planladıkları Antalya kampına altyapıdan da 4-5 oyuncu dahil etmek istediklerini ifade etti.



Mas, takımdan ayrılmak istiyor

Rıza Çalımbay, Arjantinli sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Mas'ın takımdan ayrılmak istemesinin nedeni milli takımla ilgili. Kendisi milli takıma gitmek istiyor. Ona Arjantin'den iyi bir kulüp talip. Başkan, yönetim görüşüyor. Kulüp için uygun olursa arkadaşın kendi ülkesine gidip milli takımda başarılı olmasını isteriz. Zaten kafasında gitmek varsa engellememiz mümkün değil. Transfer için izlediğimiz bir sürü isim var. Şu anda Mehmet Yılmaz, Mısır'da maç izliyor. Geçen hafta başka yere gittik. Yardımcım yarın İspanya'ya gidiyor. Bir sürü maç seyrediyoruz. Mas giderse kesin adam alacağız. Kafamızda oyuncular var, onlardan birkaçına bakacağız, tabii ki en iyisini transfer edeceğiz. Yabancı değil yerli bulabilsek daha iyi ama yerli de sıkıntılı. Bir haftalık zamanımız var. Çalışmalarımız sürüyor. Ne bir oyuncuyla anlaştık ne de görüştük, 'seni alacağız' dediğimiz kimse yok."