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Çalımbay: Türkiye Kupası maçları sürprizlerle dolu olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Kupa maçları çok ilginçtir. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Favori görülen takım elenebilir. Türkiye Kupası maçları sürprizlerle dolu olur." dedi.

Çalımbay: Türkiye Kupası maçları sürprizlerle dolu olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor için rakibin kim olduğunun önemli olmadığını, kupada sonuna kadar gitmeleri gerektiğini söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Atiker Konyaspor ile lig dahil 3 maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Enteresan bir eşleme oldu. Trabzonspor için rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bizim için kim çıkarsa çıksın fark etmiyor. Türkiye kupasında sonuna kadar gitmemiz lazım." dedi.

"Sonuna kadar gitmek istiyorsak her şeyi sağlama alacağız"
Kupa maçlarında dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Çalımbay, "Kupa maçları çok ilginçtir. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Favori görülen takım elenebilir. Türkiye kupası maçları sürprizlerle dolu olur. Bu turdan sonra kalacak 8 takım güçlü olacaktır. Sonuna kadar gitmek istiyorsak her şeyi sağlama alacağız." ifadelerini kullandı.

İlk maçın deplasmanda olmasının kendileri açısından avantaj olacağının altını çizen Çalımbay, kuranın iki takım için de hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #rıza çalımbay
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