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Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendiren Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-13 kazandı.

İkinci sete etkili başlayan ve teknik molaya 12-11 önde giren Çanakkale Belediyespor, Joyce Gomes Da Silva'nın sert smaçlarıyla bulduğu sayılarla seti 25-21 alarak, skoru 1-1 yaptı.
Üçüncü sette teknik molayı 12-5 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, üstün bir mücadele ortaya koyduğu seti 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette de teknik molayı 12-9 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, seti 25-19 aldı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Anafartalar
Hakemler: İlhami Şenyurt, Ramazan Çevik
Çanakkale Belediyespor: Fromm, İpek Soroğlu, Seda Arısoy, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Alajbeg (Ceren Önal, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi)
Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Özgenur Yurtdagülen, Buijs, Da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi)
Setler: 13-25, 25-21, 17-25, 19-25
Süre: 99 dakika (22, 26, 23, 28)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #Nilüfer Belediyespor #Çanakkale Belediyespor #çanakkale
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