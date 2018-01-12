Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakibinin yaptığı hataları iyi değerlendiren Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-13 kazandı.



İkinci sete etkili başlayan ve teknik molaya 12-11 önde giren Çanakkale Belediyespor, Joyce Gomes Da Silva'nın sert smaçlarıyla bulduğu sayılarla seti 25-21 alarak, skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü sette teknik molayı 12-5 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, üstün bir mücadele ortaya koyduğu seti 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de teknik molayı 12-9 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, seti 25-19 aldı ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.



Salon: Anafartalar

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ramazan Çevik

Çanakkale Belediyespor: Fromm, İpek Soroğlu, Seda Arısoy, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Alajbeg (Ceren Önal, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi)

Nilüfer Belediyespor: Birgül Güler, Özgenur Yurtdagülen, Buijs, Da Silva, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi)

Setler: 13-25, 25-21, 17-25, 19-25

Süre: 99 dakika (22, 26, 23, 28)

