Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, kadrosunu Ceren Cihan Önal ile güçlendirdi.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, kadrosunu Ceren Cihan Önal ile güçlendirdi.



Çanakkale Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, ligde ikinci yarı öncesi kadro yapılanması kapsamında, libero Ceren Cihan Önal ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.



Transferi gerçekleştirilen 27 yaşındaki sporcu, daha önce Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve İlbank takımlarında forma giymişti.