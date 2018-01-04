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Çanakkale Belediyespor, libero Ceren Cihan Önal ile anlaştı

 Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, kadrosunu Ceren Cihan Önal ile güçlendirdi.

Çanakkale Belediyespor, libero Ceren Cihan Önal ile anlaştı

 Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, kadrosunu Ceren Cihan Önal ile güçlendirdi.

Çanakkale Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, ligde ikinci yarı öncesi kadro yapılanması kapsamında, libero Ceren Cihan Önal ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Transferi gerçekleştirilen 27 yaşındaki sporcu, daha önce Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve İlbank takımlarında forma giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #transfer #Çanakkale Belediyespor #Ceren Cihan Önal
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