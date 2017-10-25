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Caner Erkin'e soruşturma başlatıldı! Talisca hakkında zorla getirme kararı

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel’e el hareketi yapan Brezilyalı futbolcu Talisca hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı

Caner Erkin'e soruşturma başlatıldı! Talisca hakkında zorla getirme kararı

Önceki gün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren iddia ile ilgili re'sen tahkikat başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilerleyen günlerde Erkin'in ifadesine başvurulması bekleniyor.

Bilindiği gibi Caner Erkin söz konusu maçtaki hareketi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

TALISCA'YA ZORLA GETİRME KARARI

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in tartışması damga vurmuştu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmak gösterdi, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti. Basına yansıyan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki futbolcu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Savcısı Asım Ekren 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla başlattığı soruşturma kapsamında Demirel ve Talisca'yı ifadeye davet ermişti. Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel savcılığa gelerek ifade vermiş ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti. Fakat, Talisca yapılan tüm tebliğlere rağmen ifade vermedi. Savcı Ekren, bunun üzerine Brezilyalı futbolcu hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #Talisca #caner erkin
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