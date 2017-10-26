Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e 6 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e 6 resmi müsabakadan men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Caner Erkin'e takdiren ve teşdiden 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Kurulun, siyah-beyazlı futbolcuya aynı müsabakada "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası daha uyguladığı kaydedildi.



Caner Erkin'e toplamda 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.



Süper Lig'de 28 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak Caner Erkin'in 6 maçlık cezası, söz konusu müsabakanın ardından başlayacak.