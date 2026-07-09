CANLI İZLE: 2026 Dünya Kupası çeyrek finali: Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesi Fransa ile Fas'ı Boston Stadı'nda karşı karşıya getiriyor.

Karşılaşmayı Arjantin futbol federasyonundan hakem Facundo Tello yönetecek.

Yarı finale çıkmak için sahaya çıkacak olan Fransa, turnuva başından bu yana sergilediği performansla dikkat çekti. I Grubu'nda oynadığı maçlar sonucunda 9 puan toplayarak lider unvanıyla bir üst tura yükselen Fransız ekibi, son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup etti. Ardından son 16 turunda Paraguay ile eşleşen Fransa, bu karşılaşmayı da 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

FRANSA-FAS MAÇI CANLI İZLE

HOLLANDA VE KANADA'YI DEVİREN FAS ÇEYREK FİNALDE

Turnuvada istikrarlı bir grafik çizen Fas ise C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda Hollanda ile zorlu bir maça çıkan Fas, rakibini penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek turnuva dışına itti. Son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada ile eşleşen ekip, sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa - Fas mücadelesi 9 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çeyrek final mücadelesinde sahaya çıkacak takımların ilk 11'leri şu şekilde netleşti:

Fransa: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe.

Fas: Bono, Salah Eddine, Mazraoui, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Talbi, Diaz.