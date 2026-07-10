CANLI İZLE: 2026 Dünya Kupası çeyrek finali: İspanya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turnuvanın en iddialı ekiplerinden ikisini karşı karşıya getiren bu zorlu çeyrek final mücadelesinden galibiyetle ayrılan ekip yarı finale yükselirken, mağlup olan takım 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda edecek.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği kritik karşılaşma 10 Temmuz 2026 Cuma günü oynanıyor. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İSPANYA-BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

İki güçlü ekibin son 16 turundaki performansları turnuvadaki iddialarını net bir şekilde ortaya koymuştu. İspanya, bir önceki turda karşılaştığı Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Belçika ise son 16 turunda turnuvanın ev sahibi ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başaran Belçika, çeyrek final biletini alarak İspanya'nın rakibi oldu.

DEV MAÇIN İLK 11'LERİ

İspanya: Simon, Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Ruiz, Baena, Rodri, Olma, Yamal, Oyarzabal

Belçika: Courtois, Mechele, De Cuyper, Castagne, Ngoy, De Bruyne, Tielemans, Raskın, Trossard, Doku, De Ketelaere