CANLI İZLE: Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda favoriler arasında yer alan Arjantin ile turnuvada tarihi bir başarı yakalayan Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Dünya Kupası'nda eleme heyecanı, takımların bir üst tura kalabilmek için verdiği kıyasıya mücadelelerle tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın başından bu yana şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Lionel Messi önderliğindeki Arjantin takımı, bu turda beklenmedik bir çıkış yapan Yeşil Burun Adaları karşısında tur arıyor.

Grup aşamalarında tarihi bir başarıya imza atarak adını son 32 takım arasına yazdıran Yeşil Burun Adaları, zorlu rakibi karşısında turnuvadaki sürprizlerine bir yenisini daha eklemek için sahaya çıkıyor. Futbolseverler, kazanan tarafın son 16 turuna yükseleceği bu kritik maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, canlı yayın bilgilerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu, bu önemli eleme maçına ev sahipliği yapacak.

ARJANTİN-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI CANLI İZLE

İki takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak.

Bu heyecan dolu Dünya Kupası maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler, maç saatinde TRT 1 canlı izle sayfası ve ekranı üzerinden mücadeleyi naklen seyredebilecek.

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