CANLI İZLE: Avrupa elemelerinde dev randevu: Hırvatistan – Karadağ maçı başlıyor!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik karşılaşma! Hırvatistan, Zagreb’de Karadağ’ı ağırlıyor.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Grup L’in 6. haftasında Hırvatistan ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Zagreb’deki Maksimir Stadı’nda oynanacak dev mücadele, bu akşam saat 21.45’te başlayacak ve S Sport Plus ile Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

KADRO YILDIZLARLA DOLU

Zlatko Dalic’in öğrencileri sahaya güçlü bir kadro ile çıkıyor. Kalede Livakovic görev alırken, savunmada Sutalo, Caleta-Car, Stanisic ve Jakic forma giyecek. Orta sahada kaptan Luka Modric’in yanı sıra Pasalic ve Sucic bulunuyor. İleri üçlüde Perisic, Kramaric ve Ivanovic yer alıyor.

Karadağ cephesinde ise teknik direktör Robert Prosinecki’nin sahaya sürdüğü 11 dikkat çekiyor. Kaleyi Petkovic koruyacak. Savunmada Vujacic, Savic ve Sipcic oynarken, kanatlarda Roganovic ve Camaj var. Orta alanda Bulatovic ile Brnovic görev alacak. İleri uçta Jovetic ve Vukotic’in arkasında Krstovic gol arayacak.

TAKIMLARIN FORM DURUMU

Hırvatistan son 5 maçında 4 galibiyet aldı. Çekya’yı 5-1, Cebelitarık’ı 7-0 mağlup eden Dalic’in ekibi, Fransa’ya 2-0 yenilerek tek yenilgisini aldı. Son maçında Faroe Adaları’nı deplasmanda 1-0 geçen Hırvatistan, yükselişini sürdürmek istiyor.

Karadağ ise son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Çekya’ya 2-0 kaybeden Karadağ, Ermenistan ile 2-2 berabere kaldı. Faroe Adaları’nı 1-0, Cebelitarık’ı ise 3-1 yenmesine rağmen kritik puan kayıpları yaşadı.

Grup L’de zirve yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Çekya 5 maçta topladığı 12 puanla lider durumda. Hırvatistan, 3 maçta aldığı 9 puanla ikinci sırada yer alırken, Karadağ 6 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

