CANLI İZLE: Avrupa’da devlerin gecesi! Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un 3. haftasında Fransa ile İtalya, Stade de France’ta karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Avrupa’da devlerin gecesi! Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa futbolunun en köklü rekabetlerinden biri UEFA Uluslar Ligi’nde yeniden sahne alıyor. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya’yı 1. Grup’un 3. haftasında ağırlıyor.

İlk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puanla grubun zirvesine yerleşen Fransa, sahasındaki dev mücadeleye lider olarak çıkacak. İlk haftadaki Belçika yenilgisinin ardından Türkiye’yi mağlup ederek 3 puana ulaşan İtalya ise Paris’te puan arayacak.

İki ülke arasındaki köklü rekabette bu karşılaşmayla birlikte 42. randevu yaşanacak.

FRANSA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa-İtalya maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un 3. hafta mücadelesi Stade de France’ta oynanacak.

Dev karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM

Fransa, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk iki karşılaşmasını da kazanarak 6 puana ulaştı. Zinedine Zidane’ın ekibi, 2 gol atıp kalesinde gol görmezken +2 averajla grubun lideri konumunda bulunuyor.

Fransa cephesinde en önemli eksik Kylian Mbappe. A Milli Takım ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, İtalya karşılaşmasının kadrosunda bulunmuyor. Fransa’da kart sınırında bulunan futbolcu yok.

İtalya ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika’ya mağlup oldu. Roberto Mancini’nin öğrencileri, ardından A Milli Takım’ı yenerek ilk 3 puanını aldı ve üçüncü sıraya yerleşti.

İtalya’nın iki maç sonunda 4 golü ve 3 yenilen golü bulunuyor. İtalyanlar +1 averaj ve 3 puanla, aynı puan ve averaja sahip Belçika’nın ardından üçüncü sırada.

İtalya’da sakatlığı bulunan Giacomo Raspadori Fransa karşısında kadroda yer almıyor. Maldini, Donnarumma ve Mancini ise karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

FRANSA-İTALYA İLK 11’LERİ

Fransa: Mike Maignan, Pierre Kalulu, J. Jacquet, Dayot Upamecano, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Lucien Da Cunha, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Davide Frattesi, Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Moise Kean, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

MAÇIN HAKEMİ

Fransa-İtalya karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.

Gil Manzano’nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras ve Raúl Cabañero yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Guillermo Cuadra, AVAR hakemi ise Valentín Gómez olacak.

FRANSA İTALYA MAÇI CANLI İZLE

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