CANLI İZLE: Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu

MAÇIN HAKEMİ

Belçika-Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi yönetecek.

Saggi’nin yardımcılıklarını A. Olav Dale ve O. Haukåsen üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi Almanya’dan B. Dankert, AVAR hakemi ise Norveç’ten M. Lien olacak.