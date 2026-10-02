CANLI İZLE: Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta mücadelesinde Belçika’ya konuk oluyor.
UEFA Uluslar A Ligi’nde heyecan Belçika-Türkiye karşılaşmasıyla devam ediyor. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 1. Grup’un 3. haftasında Mark van Bommel’in çalıştırdığı Belçika’ya konuk oluyor.
Gruptaki ilk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan Türkiye, Belçika deplasmanında kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklanırken, A Milli Takım’da sakatlıklar nedeniyle 5 futbolcu forma giyemeyecek.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un 3. hafta mücadelesi, Maurice Dufrasne Stadı’nda oynanacak.
Milli mücadele ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
TAKIMLARDA SON DURUM
A Milli Takım, Belçika karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkıyor. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür ve Can Uzun, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
Belçika’da ise Diego Moreira sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Amadou Onana da sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek.
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk iki karşılaşmasından puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar evinde Fransa’ya 1-0, İtalya’ya ise 4-1 mağlup oldu.
Belçika ise ilk iki maç sonunda 3 puana ulaştı. Mark van Bommel’in ekibi, İtalya’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken sahasında Fransa’ya 1-0 yenildi.
BELÇİKA-TÜRKİYE İLK 11’LERİ
Belçika: S. Lammens, T. Castagne, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper, H. Vanaken, Y. Tielemans, D. Lukebakio, K. De Bruyne, M. Godts, C. De Ketelaere.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
MAÇIN HAKEMİ
Belçika-Türkiye karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi yönetecek.
Saggi’nin yardımcılıklarını A. Olav Dale ve O. Haukåsen üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi Almanya’dan B. Dankert, AVAR hakemi ise Norveç’ten M. Lien olacak.