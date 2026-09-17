CANLI İZLE: Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan start alıyor. Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki ilk mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde taraftarlar arasında "Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek" soruları sıkça gündeme geliyor.

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi'ndeki bu sezonki ilk sınavı 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı, yani bugün oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 1. hafta karşılaşması saat 22.00'de düdük çalacak.

HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Beşiktaş-Marsilya mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in yayın akışında da karşılaşma 22.00'de canlı spor yayını olarak yer alıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın adresi Tüpraş Stadyumu olacak.

CANLI YAYIN NASIL TAKİP EDİLİR?

Maç, başlama saatinde TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kanalın resmi yayın akışında da mücadele 22.00 itibarıyla programda gösteriliyor.

ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Karşılaşmanın yayıncısı TRT 1 olarak duyuruldu. Bu sayede futbolseverler maçı herhangi bir şifre ya da ücretli platform olmadan takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE İLK RAKİBİYLE KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Fransa'nın güçlü temsilcisi Marsilya ile eşleşti. Siyah-beyazlıların fikstürü daha önceden belirlenmişti; ilk hafta Marsilya karşılaşmasının ardından ikinci haftada Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim ile oynayacak. Üçüncü haftada ise Crystal Palace, İstanbul'da Kartal'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 6 maçın 5'ini kazanırken sadece 1 mağlubiyet aldı. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Midtjylland'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, Hradec Kralove'u da her iki karşılaşmada 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Avrupa Ligi play-off turunda Zalgiris ile eşleşen Kartal, turun ilk maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı; tek yenilgisini ise rövanş maçında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olarak yaşadı.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE