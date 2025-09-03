CANLI İZLE: Çekya – Letonya Eurobasket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroBasket heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grupta kritik öneme sahip Çekya – Letonya karşılaşması, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte maçın yayın bilgileri ve takımların son durumu…
Çekya ile Letonya, bugün saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye’de TRT Spor Yıldız ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya, turnuvanın önemli salonlarından Xiaomi Arena ev sahipliği yapacak.
ÇEKYA SON 5 MAÇINDA ZORLANDI
Çekya, turnuvada inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçta yalnızca Gürcistan’ı 100-87 mağlup eden Çekya; Portekiz (50-62), Türkiye (78-92), Estonya (75-89) ve son olarak Sırbistan’a (60-82) kaybetti. Bu sonuçlarla grup tablosunda alt sıralarda yer alıyor.
LETONYA SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI
Letonya ise Çekya’ya göre biraz daha iyi bir tablo çiziyor. Son 5 maçında Portekiz (78-62) ve Estonya (72-70) karşısında galip gelen Letonya; Sırbistan (80-84), Türkiye (73-93) ve İtalya’ya (68-83) mağlup oldu. Form grafiği, Çekya’ya kıyasla daha dengeli görünse de savunmada yaşanan açıklar dikkat çekiyor.
EuroBasket grubunda zirvede Türkiye ve Sırbistan 8’er puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Portekiz 7 puanla üçüncü, Letonya 6 puanla dördüncü, Estonya 6 puanla beşinci, Çekya ise 4 puanla son sırada yer alıyor.