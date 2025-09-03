CANLI İZLE: Çekya – Letonya Eurobasket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grupta kritik öneme sahip Çekya – Letonya karşılaşması, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte maçın yayın bilgileri ve takımların son durumu…

Yayınlanma:

Çekya ile Letonya, bugün saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye’de TRT Spor Yıldız ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya, turnuvanın önemli salonlarından Xiaomi Arena ev sahipliği yapacak.

ÇEKYA SON 5 MAÇINDA ZORLANDI

Çekya, turnuvada inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçta yalnızca Gürcistan’ı 100-87 mağlup eden Çekya; Portekiz (50-62), Türkiye (78-92), Estonya (75-89) ve son olarak Sırbistan’a (60-82) kaybetti. Bu sonuçlarla grup tablosunda alt sıralarda yer alıyor.

LETONYA SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Letonya ise Çekya’ya göre biraz daha iyi bir tablo çiziyor. Son 5 maçında Portekiz (78-62) ve Estonya (72-70) karşısında galip gelen Letonya; Sırbistan (80-84), Türkiye (73-93) ve İtalya’ya (68-83) mağlup oldu. Form grafiği, Çekya’ya kıyasla daha dengeli görünse de savunmada yaşanan açıklar dikkat çekiyor.

EuroBasket grubunda zirvede Türkiye ve Sırbistan 8’er puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Portekiz 7 puanla üçüncü, Letonya 6 puanla dördüncü, Estonya 6 puanla beşinci, Çekya ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

çekya letonya basketbol
