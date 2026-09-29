CANLI İZLE: Düdük Halil Umut Meler’de! Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup’ta ikinci hafta heyecanı Çekya-İngiltere karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarından puan çıkaramayan iki takım, Prag’da oynanacak mücadelede gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Santi yönetimindeki Çekya, ilk hafta Hırvatistan’a 2-1 mağlup olurken Thomas Tuchel’in çalıştırdığı İngiltere ise İspanya karşısında 3-2 kaybetti. Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri de açıklandı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya-İngiltere maçı 29 Eylül 2026 tarihinde saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup’un ikinci haftasındaki mücadele Fortuna Arena’da oynanacak.

Karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.

ÇEKYA İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

TAKIMLARDA SON DURUM

Çekya, Santi yönetimindeki ilk grup maçında Hırvatistan’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuç, Çekya’nın Eylül 2022’den bu yana sahasında aldığı ilk yenilgi olarak kayıtlara geçti.

Çekya’nın dikkat çeken iç saha istatistiklerinden biri de son yıllardaki performansı. Ev sahibi ekip, 2020’den bu yana kendi sahasında üst üste iki resmi karşılaşmayı kaybetmedi.

İngiltere ise grubun ilk haftasında İspanya’yı ağırladı. Thomas Tuchel’in öğrencileri ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla İngiltere’nin UEFA Uluslar Ligi A kategorisindeki deplasman performansı da maç öncesinde öne çıkan başlıklardan biri oldu. İngilizler, bu kategoride oynadığı son 5 deplasman karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamladıktan sonra oynadığı ilk resmi karşılaşmada İspanya’ya kaybetmişti.

İLK 11’LER

İki takımın karşılaşmaya başlayacağı kadrolar belli oldu.

Çekya (4-3-3): M. Kovar, S. Chaloupek, R. Hranac, L. Krejci, J. Slama, L. Cerv, P. Sulc, M. Sadilek, M. Radosta, A. Hlozek, A. Karabec.

İngiltere (4-2-3-1): J. Trafford, Alexander-Arnold, T. Chalobah, M. Guehi, L. Hall, E. Anderson, M. Lewis-Skelly, B. Saka, M. Rogers, A. Gordon, H. Kane.

MAÇIN HAKEMİ

Çekya-İngiltere karşılaşmasında Türk hakem ekibi görev yapacak.

Mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler’in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve A. Bora Özkara yapacak.

VAR koltuğunda İsviçreli Fedayi San, AVAR’da ise Onur Özütoprak görev alacak.