CANLI İZLE: Dünya Kupası son 32 turu: Avustralya - Mısır maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvada yollarına devam eden Avustralya ve Mısır, adlarını son 16 turuna yazdırabilmek için bugün sahaya çıkacak. ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde yer alan AT&T Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı eleme maçı, bu akşam saat 21:00'de başlayacak. 90 dakikanın sonunda galip gelen taraf turnuvada bir üst tura yükselecek.

MISIR GRUBUNU YENİLGİSİZ GEÇTİ

Son 32 turu öncesinde Mısır milli takımının grup aşamasındaki istikrarlı tablosu öne çıktı. Turnuvada Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile aynı grupta mücadele eden ekip, rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sahaya çıktığı üç maçta bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden Mısır, topladığı 5 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkmaya hak kazandı.

D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Paraguay ile zorlu maçlara çıkan Avustralya ise eleme turları biletini averajla elde etti. Grup aşamasında sahadan bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan ekip, toplamda 4 puan topladı.

Oluşan puan durumunda rakiplerini averaj farkıyla geride bırakan Avustralya, grubunu ikinci sırada bitirerek bugünkü eşleşmede Mısır'ın rakibi oldu.