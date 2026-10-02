CANLI İZLE: Edin Dzeko son kez sahaya çıkıyor! Bosna Hersek-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bosna Hersek ile İsveç karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Edin Dzeko son kez sahaya çıkıyor! Bosna Hersek-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’un 3. haftası, zirve mücadelesine sahne olacak. Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, Graham Potter’ın çalıştırdığı ve ilk iki maçını kazanarak 6 puanla liderliğe yerleşen İsveç’i Zenica’da ağırlayacak.

Karşılaşmayı yalnızca gruptaki puan mücadelesi değil, Edin Dzeko’nun vedası da özel hale getiriyor. Bosna Hersek kaptanı, İsveç karşısında milli formayı son kez giyecek.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek-İsveç maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’un 3. hafta karşılaşması, Bosna Hersek’in Zenica kentindeki Bilino Polje Stadı’nda oynanacak.

Mücadele A Para ekranlarından yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUM

Bosna Hersek, gruptaki ilk iki karşılaşmasını yenilgisiz tamamladı. Sergej Barbarez’in ekibi, Polonya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Romanya’yı 4-2 mağlup etti. Bosna Hersek, topladığı 4 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor.

Ev sahibi ekipte karşılaşma öncesinde sakat ya da kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

İsveç ise UEFA Uluslar Ligi’ne kayıpsız başladı. Graham Potter’ın ekibi, Romanya’yı 2-1, Polonya’yı ise 3-1 mağlup ederek ilk iki maçından 6 puan çıkardı ve grubun zirvesine yerleşti.

İsveç cephesinde ise eksiklerin sayısı dikkat çekiyor. Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Patrik Walemark, Alexander Isak, Anthony Elanga ve Isak Hien sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ İLK 11’LERİ

Bosna Hersek: S. Hamzić, A. Memić, N. Katić, T. Muharemović, S. Kolašinac, E. Bajraktarević, I. Bašić, A. Gigović, K. Alajbegović, E. Demirović, E. Dzeko.

İsveç: V. Johansson, V. Lindelöf, C. Starfelt, H. Skoglund, A. Bernhardsson, J. Karlström, H. Larsson, B. Zeneli, G. Gudmundsson, V. Gyökeres, S. Nanasi.

MAÇIN HAKEMİ

Bosna Hersek-İsveç karşılaşmasını Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi yönetecek.

Derevinskyi’nin yardımcılıklarını O. Myronov ve S. Grushko üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemi D. Shurman, AVAR hakemi ise Dmytro Panchyshyn olacak.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

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