CANLI İZLE: Eurobasket heyecanı sürüyor: Finlandiya - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket heyecanında geri sayım başladı. Turnuvada grubun güçlü iki ekibi Finlandiya ve Almanya bu akşam karşılaşacak. Maç, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverler bu dev karşılaşmayı TRT Spor Yıldız ve tabii platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Mücadele, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Nokia Arena’da oynanacak.

Almanya, turnuvadaki ilk 4 maçını da kazanarak grup ikinciliğine yerleşti. Son 5 maçında Litvanya, İsveç, Karadağ, İspanya ve Büyük Britanya'yı mağlup etti.

Finlandiya, oynadığı 4 maçın 3’ünü kazandı. Sadece Litvanya’ya karşı 81-78 mağlup oldu.

Grup sıralamasında:

Litvanya: 9 puan (5 maç)

Almanya: 8 puan (4 maç)

Finlandiya: 7 puan (4 maç)