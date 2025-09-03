CANLI İZLE: Eurobasket heyecanı sürüyor: Finlandiya - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket 2025 grup aşamasında kritik karşılaşmalardan biri bu akşam oynanacak. Finlandiya ile Almanya, gruptaki sıralamayı ve son 16 yolunu doğrudan etkileyecek mücadelede karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını merak ediyor.

EuroBasket heyecanında geri sayım başladı. Turnuvada grubun güçlü iki ekibi Finlandiya ve Almanya bu akşam karşılaşacak. Maç, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverler bu dev karşılaşmayı TRT Spor Yıldız ve tabii platformları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Mücadele, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Nokia Arena’da oynanacak.

Almanya, turnuvadaki ilk 4 maçını da kazanarak grup ikinciliğine yerleşti. Son 5 maçında Litvanya, İsveç, Karadağ, İspanya ve Büyük Britanya'yı mağlup etti.

Finlandiya, oynadığı 4 maçın 3’ünü kazandı. Sadece Litvanya’ya karşı 81-78 mağlup oldu.

Grup sıralamasında:

Litvanya: 9 puan (5 maç)
Almanya: 8 puan (4 maç)
Finlandiya: 7 puan (4 maç)

finlandiya almanya
