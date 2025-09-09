CANLI İZLE: EuroBasket’te kritik sınav: Türkiye-Polonya çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
EuroBasket’te çeyrek final heyecanı başlıyor. Namağlup şekilde yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye-Polonya çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
EuroBasket’te fırtına gibi esen A Milli Basketbol Takımı, grup aşamasını yenilgisiz tamamladı. Milliler, sırasıyla Çekya (92-78), Portekiz (95-54), Estonya (84-64), Sırbistan (90-95) ve İsveç (85-79) karşısında parkeden galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekibimiz, son 5 maçta da güçlü hücum performansıyla dikkat çekti.
POLONYA’NIN SON DURUMU
Polonya ise grupta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İsrail (66-64), İzlanda (84-75) ve Bosna-Hersek (80-72) karşılaşmalarında sahadan galip ayrılan Polonya, Fransa (76-83) ve Belçika (69-70) maçlarını kaybetti.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma Xiaomi Arena’da oynanacak ve TRT 1 ile tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI CANLI İZLE
EŞLEŞMELER VE FİNAL YOLU
Türkiye, Polonya’yı geçmesi halinde yarı finalde Litvanya – Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turnuvanın finali 14 Eylül’de oynanacak.
Diğer eşleşmelerde ise Almanya-Slovenya ve Finlandiya-Gürcistan maçları öne çıkıyor.
Türkiye, EuroBasket 2025’te tarih yazmak için parkede olacak. Çeyrek finalde Polonya’yı geçerek yarı finale yükselmeyi hedefleyen milliler, 14 Eylül’deki büyük finale ulaşmak için mücadele edecek.