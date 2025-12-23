CANLI İZLE: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi şifresiz izle! FB BJK maçı canlı yayın linki ve ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında dev randevu! Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2025 yılının son derbisinde Chobani Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Her iki takımda da eksiklerin damga vurduğu maçta teknik direktörler Domenico Tedesco ve Sergen Yalçın, sürpriz isimlere görev verdi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılın son derbisi 23 Aralık Salı (Bugün) günü saat 20.30'da başladı. Chobani Stadyumu'ndaki bu heyecan dolu mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle iki takımın da kadrosunda büyük revizyon var:

FENERBAHÇE: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Emirhan, Djalo, Jurasek, Salih, Devrim, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham.

DEV MAÇTA EKSİKLER ORDUSU: KİM, NEDEN YOK?

Derbi öncesi her iki takımda da toplam 14 oyuncu forma giyemiyor.

Fenerbahçe'de 9 Eksik: Sarı-lacivertlilerde Fred (Cezalı), Dorgeles Nene ve En-Nesyri (Milli Takım), Ederson ve Jhon Duran (Özel izinli), Edson Alvarez, Archie Brown, Talisca ve Nelson Semedo (Sakat) kadroda yok.

Beşiktaş'ta 5 Eksik: Siyah-beyazlılarda Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle; Ndidi ve El Bilal Toure ise Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için görev alamıyor.

DERBİYE DAİR KRİTİK NOTLAR

Asensio Kozu: Fenerbahçe orta sahasının bu sezonki 12 golünün 8’ine imza atan Marco Asensio, takımın en büyük gol umudu.

İlk Kez Derbi Heyecanı: Beşiktaş'ta Tiago Djalo ve David Jurasek gibi isimler dahil toplam 6 oyuncu; Fenerbahçe'de ise kaleci Tarık Çetin dahil 4 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bu derbi atmosferini soluyacak.

Ligin ilk yarısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Beşiktaş, son 6 maçtaki yenilmezlik serisini kupada da sürdürmek istiyor.