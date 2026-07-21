CANLI İZLE: Fenerbahçe - Gornik Zabrze Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ve Gornik Zabrze'yi karşı karşıya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için geri sayım sürüyor. Başlama düdüğüne kısa bir zaman kala, spor kamuoyunda en çok merak edilen konu maçın nerede ve hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Müsabaka öncesinde yayın detaylarına dair yürütülen arayış, resmi bilgilerin netleşmesiyle son buldu.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı maç, saat 21.00'da TV100 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Televizyonlarında TV100'ün güncel frekans bilgileri ayarlı olan sporseverler, bu akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına herhangi bir ücret ödemeden şifresiz olarak erişim sağlayabilecek.

FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI CANLI İZLE