CANLI İZLE: Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına yükselebilmek için Olympique Lyon karşısında sahaya çıktı. 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran sarı-lacivertliler, iki ayaklı eşleşmenin ilk ayağında Kadıköy'deki taraftar desteğini arkasına aldı. Temsilcimiz, kendi evindeki bu zorlu müsabakadan iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

İŞTE YAYIN BİLGİLERİ

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü Türkiye saati ile tam 22.00'de başladı. Mücadele, TRT 1 ekranlarından ve dijital platform tabii üzerinden şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

Eşleşmenin Fransa ayağındaki rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik karşılaşmanın hakemlik görevini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski üstleniyor. Saha kenarında Jablonski'nin yardımcılıklarını ise Aduard Beitinger ve Eric Müller yapıyor. Zorlu mücadelede her iki takımın sahaya sürdüğü ilk 11'ler şu isimlerden oluşuyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Ake, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Talisca, Vedat Muriç.

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. "Devler Ligi" organizasyonunda bugüne kadar 6 kez yer alan sarı-lacivertli takım, bu kulvarda toplam 40 maça çıktı. Temsilcimiz söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 23 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.