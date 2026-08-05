CANLI İZLE: Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk mücadelesi, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın düdük çalacağı karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı, naklen ve kesintisiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Eşleşmede turu geçecek takımı belirleyecek olan rövanş maçı ise 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak.

DEV MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar açıklandı. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca görev alacak. Konuk ekip Sturm Graz ise Khudyakov, Mitchell, Stankovic, Vallci, Wlodarczyk, Soglo, Seidl, Jatta, Heil, Weinhandl ve Hödl ilk 11'iyle yeşil zeminde yerini alacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda elde ettiği 1-1'lik beraberlikle adını bir üst tura yazdırmıştı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ise aynı turda İskoç ekibi Hearts ile karşı karşıya geldi. Evindeki maçtan 4-0'lık farklı galibiyetle ayrılan Sturm Graz, deplasmanda da rakibini 2-0 yenerek 3. eleme turunda temsilcimizin rakibi oldu.

AVRUPA KUPALARINDA 303., DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 45. SINAV

Avusturya ekibi karşısında Avrupa kupalarındaki 303. müsabakasına çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, geride kalan 302 mücadelede 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 411 kez havalandıran takım, kalesinde 424 gol gördü.

Öte yandan takım, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde ise bugüne dek 44 maça çıktı. Bu elemelerdeki maçlarda 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 64 gol atarken 52 gole engel olamadı. Bugün oynanacak Sturm Graz maçı, kulübün Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45. karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.