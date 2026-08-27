CANLI İZLE: Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda lig aşamasına kalabilmek için Ferencvaros karşısında kritik rövanşa çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki yolunu belirleyecek Ferencvaros rövanşı için geri sayım sona erdi. Bordo-mavililer, 27 Ağustos 2026 Perşembe akşamı Macaristan temsilcisine konuk olacak. Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR'UN TUR AVANTAJI TERSİNE ÇEVİRMESİ GEREKİYOR

İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Trabzonspor'un turu geçebilmesi için deplasmanda skor avantajını tersine çevirmesi gerekiyor. Trabzonspor, İstanbul'daki ilk maçta Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu nedenle bordo-mavililerin Avrupa Ligi lig aşamasına doğrudan yükselebilmesi için rövanşta iki veya daha farklı galibiyet alması gerekiyor.

Trabzonspor'un turu geçmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Elenmesi durumunda ise Avrupa macerası sona ermeyecek ve takım UEFA Konferans Ligi lig aşamasına geçecek.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros-Trabzonspor maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Kanalın duyurusunda, Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rövanş mücadelesinin naklen ve şifresiz şekilde ekrana geleceği belirtildi.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

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