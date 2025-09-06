CANLI İZLE: Filenin Sultanları final için parkede! Türkiye-Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dev yarı final mücadelesi bugün saat 11.30’da oynanacak. Karşılaşma Bangkok’taki Huamark Spor Salonunda gerçekleşecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Japonya arasındaki kritik karşılaşma TRT 1, tabii ve Volleyball TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-JAPONYA KARŞILAŞMASI CANLI İZLE

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP GELİYOR

Hem Türkiye hem de Japonya, yarı finale kadar oynadıkları maçlarda rakiplerine setlerde üstünlük sağladı.

Türkiye, çeyrek finalde son dünya şampiyonu ABD’yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya ise Hollanda’yı 3-2 yenerek yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

Türkiye-Japonya eşleşmesinin galibi, finalde Brezilya - İtalya galibiyle karşılaşacak.