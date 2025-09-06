CANLI İZLE: Filenin Sultanları rakibini bekliyor: Brezilya – İtalya yarı finalinde nefesler tutuldu

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda heyecan doruğa çıktı. Turnuvanın güçlü iki takımı Brezilya ile İtalya, yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Filenin Sultanları rakibini bekliyor: Brezilya – İtalya yarı finalinde nefesler tutuldu
Yayınlanma:

Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak Brezilyaİtalya yarı finali, bugün saat 15.30’da başlayacak.

Dev karşılaşma TRT Spor, tabii ve Volleyball TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

BREZİLYA-İTALYA YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

BREZİLYA FORMDA GELİYOR

Son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı performansıyla öne çıkan Brezilya, Dünya Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 5 maçında Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Fransa ve Yunanistan gibi rakiplerini mağlup eden Brezilya, yalnızca bir set kaybetti. Güçlü kadrosu ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekiyor.

İTALYA DA DURDURULAMIYOR

Rakibi İtalya da şampiyonada kayıpsız ilerleyen takımlardan. Son 5 karşılaşmada Polonya, Almanya, Belçika, Küba ve Slovakya’yı set vermeden ya da çok az set kaybederek geçen İtalyanlar, finale yükselmek için sahada olacak. Tecrübeli antrenör Julio Velasco’nun öğrencileri, özellikle blok ve savunma organizasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Bu dev mücadeleyi kazanan taraf, 7 Eylül’de oynanacak finalde Türkiye’nin rakibi olacak. Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya’yı eleyerek adını tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yazdırmıştı.

Van’da küçükbaş faciası! Yüzlerce koyun uçurumdan düşerek can verdiVan’da küçükbaş faciası! Yüzlerce koyun uçurumdan düşerek can verdiYurt
Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldıAntalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldıGündem
brezilya italya voleybol filenin sultanları
Günün Manşetleri
Yenidoğan Çetesi davasında tahliye kararı!
Özgür Özel'den kayyum ve 22. olağanüstü kurultay açıklaması
Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bakan Işıkhan Sakarya’da Türkiye Yüzyılı’nı anlattı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale yükseldi
Sosyal konutlarda genç çiftlere ve 3 çocuk üzeri ailelere özel ayrıcalık
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? 800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi? Kanlı Ay Tutulması depremi tetikler mi?
TOKİ’den büyük fırsat! TOKİ’den büyük fırsat!