CANLI İZLE: Filenin Sultanları rakibini bekliyor: Brezilya – İtalya yarı finalinde nefesler tutuldu

Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak Brezilya – İtalya yarı finali, bugün saat 15.30’da başlayacak.

Dev karşılaşma TRT Spor, tabii ve Volleyball TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

BREZİLYA-İTALYA YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

BREZİLYA FORMDA GELİYOR

Son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı performansıyla öne çıkan Brezilya, Dünya Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 5 maçında Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Fransa ve Yunanistan gibi rakiplerini mağlup eden Brezilya, yalnızca bir set kaybetti. Güçlü kadrosu ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekiyor.

İTALYA DA DURDURULAMIYOR

Rakibi İtalya da şampiyonada kayıpsız ilerleyen takımlardan. Son 5 karşılaşmada Polonya, Almanya, Belçika, Küba ve Slovakya’yı set vermeden ya da çok az set kaybederek geçen İtalyanlar, finale yükselmek için sahada olacak. Tecrübeli antrenör Julio Velasco’nun öğrencileri, özellikle blok ve savunma organizasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Bu dev mücadeleyi kazanan taraf, 7 Eylül’de oynanacak finalde Türkiye’nin rakibi olacak. Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya’yı eleyerek adını tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yazdırmıştı.