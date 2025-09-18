CANLI İZLE Galatasaray - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Galatasaray - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların merak ettiği maçın saati, yayın kanalı ve şifresiz olup olmayacağı belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında heyecan başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, 18 Eylül Perşembe günü 22.00’de başlayacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat ise Deutsche Bank Parkolacak.

Futbolseverlerin merak ettiği maç, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedeflerken, Almanya’da büyük bir taraftar desteği de bekleniyor.

