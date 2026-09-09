CANLI İZLE: Galatasaray - Sporting maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşması TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - SPORTING MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig'de çıktığı ilk dört maçta hiç yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, lig aşamasına deplasmanda alınacak olumlu bir sonuçla başlamayı hedefliyor. Sporting de Portekiz Ligi'nin ilk beş haftasında topladığı 13 puanla bu karşılaşmaya formda giriyor.

İKİ TAKIM İLK KEZ RESMİ MAÇTA KARŞILAŞACAK

Sporting Lizbon ile Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiç karşılaşmadı; bu maç ilk resmi randevuları olacak. Ancak iki kulübün arasında doğrudan bir geçmiş olmasa da Okan Buruk'un Portekiz ekibiyle bir hesabı var. Buruk, Sporting'in karşısına daha önce Başakşehir'in teknik direktörü olarak çıkmıştı.

Sporting ile Başakşehir, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmişti. Lizbon'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Sporting'e karşı İstanbul temsilcisi rövanşta normal süreyi aynı skorla önde tamamlamış ve mücadele uzatmalara gitmişti. Başakşehir, uzatmada bulduğu golle maçı 4-1 kazanırken eşleşmeyi de toplamda 5-4 alarak turu geçmişti. O dönem Sporting'e karşı bir galibiyet, bir de mağlubiyet yaşayan Buruk, yaklaşık altı buçuk yıl sonra bu kez Galatasaray'ın teknik direktörü sıfatıyla aynı rakiple yeniden karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY LİGDE LİDERLİKTEN GELİYOR

Galatasaray, 2026/27 Süper Lig sezonuna Çorum FK karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlamıştı. Ardından toparlanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti, evinde Göztepe'yi 3-2 geçti ve Başakşehir deplasmanından da 3-2'lik galibiyetle döndü. İlk dört haftada üç galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan Okan Buruk'un ekibi böylece liderliğe yerleşti. Bu süreçte 12 gol atan takım, kalesinde sadece altı gol gördü.

Sporting Lizbon de yeni sezona güçlü başladı ve ilk beş lig maçında hiç mağlubiyet almadı. Rui Borges yönetimindeki Portekiz temsilcisi, Liga Portugal'da dört galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puana ulaştı.

Hücum hattında en dikkat çeken isim Luis Suárez oldu; deneyimli oyuncu bu süreçte dört gol kaydetti. Onu üç golle Flávio Gonçalves, iki golle Fotis Ioannidis takip etti; Geny Catamo ve Maxi Araújo da birer gol attı. Asist tablosunda ise üç gol pasıyla Geny Catamo ilk sırada yer alıyor. Fotis Ioannidis iki asist üretirken Luis Suárez, Flávio Gonçalves ve Maxi Araújo birer asistle katkı verdi. Dört gol, bir asist olmak üzere beş gole doğrudan katkı sağlayan Suárez, sezonun bu ilk bölümünde Sporting'in en üretken ismi olarak sivrildi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası öncesinde iki takım da kendi liginde yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray dört maçta üç galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplarken Sporting beş maçta dört galibiyet, bir beraberlikle 13 puana ulaştı. Maç başına ortalamaya bakıldığında Galatasaray 2,50 puanla, Sporting ise 2,60 puanla rakibinin bir adım önünde bulunuyor. Okan Buruk'un takımı ligde üst üste üç galibiyet alırken Rui Borges yönetimindeki Sporting de son dört maçını kazanarak bu karşılaşmaya formda geliyor.

GEÇEN SEZON LİG İKİNCİSİYDİ, ÇEYREK FİNALE KADAR YÜKSELDİ

Sporting Lizbon, 2025/26 sezonunda Portekiz Ligi'nde oynadığı 34 maçta 25 galibiyet, yedi beraberlik ve sadece iki yenilgi almıştı. Rakip fileleri 89 kez havalandıran, kendi kalesinde ise 24 gol gören yeşil-beyazlılar, 82 puanla sezonu 88 puanlık Porto'nun ardından ikinci sırada kapattı. Maç başına 2,62 gol ortalaması yakalayan Rui Borges'in ekibi, bu başarılı performansını Avrupa'ya da taşıyıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

KADRO DEĞERİNDE GALATASARAY ÖNDE

Kadro değerleri birbirine yakın olsa da bu karşılaştırmada Galatasaray hafif bir üstünlük sağlıyor. Sarı-kırmızılıların toplam piyasa değeri 411,6 milyon Euro'ya ulaşırken Sporting'in kadro değeri 378,7 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. İki takımın toplamı ise 790,3 milyon Euro'ya çıkıyor.

Oyuncu başına ortalamaya bakıldığında tablo tersine dönüyor: 13,06 milyon Euro'luk ortalamayla Sporting, 12,86 milyon Euro'ya sahip Galatasaray'ın önünde yer alıyor. Bunda Sporting'in 29, Galatasaray'ın ise 32 futbolcudan oluşan bir kadroya sahip olması etkili. Yaş ortalamasında da fark var: Portekiz temsilcisi 23,6 yaşla, 25,7 yaş ortalamasına sahip Galatasaray'a kıyasla belirgin şekilde daha genç bir kadroya sahip.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Armando Güner, UEFA kadrosuna dahil edilmedikleri için Sporting maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıklar da kadroyu zorluyor: Günay Güvenç kısmi kas kopması, Mario Lemina ile Victor Osimhen kasık gerilmesi, Wilfried Singo ise kas yaralanması nedeniyle bu maçta yer alamayacak isimler arasında.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Sporting'in ilk 11'i şöyle: Vagiannidis, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Luis Guilherme, Suarez.

Galatasaray'ın ilk 11'i de belli oldu: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.