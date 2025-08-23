CANLI İZLE Gaziantep FK – Gençlerbirliği maçı canlı izle! Gaziantep FK – Gençlerbirliği maçı Hangi kanalda, nereden izlenir?
Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadele Gaziantep Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayacak
Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 21.30’da başladı ve beIN Sports 2’den canlı yayınlanıyor.
Gaziantep Stadyumu’ndaki mücadelede düdüğü hakem Atilla Karaoğlan çalıyor.
İLK 11’LER
Gaziantep FK: Burak Bozan, Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Kozlowski, N’Diaye, Maxim, Lungoyi, Boateng.
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Nalepa, Göktan Gürpüz, Traore, Abdürrahim Dursun, Metehan Mimaroğlu.