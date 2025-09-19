CANLI İZLE! Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLIYOR



Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar, bu önemli maçın tüm detaylarını merakla takip ediyor.