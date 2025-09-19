CANLI İZLE! Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş bu akşam İzmir’de karşılaşıyor!

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLIYOR

Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar, bu önemli maçın tüm detaylarını merakla takip ediyor.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Göztepe – Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Digiturk ve Kablo TV aboneleri karşılaşmayı bu platformlar üzerinden izleyebilecek.

EKSİKLER
Göztepe’de savunma ve orta saha düzeni merak konusu olurken, Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kırmızı kart cezası nedeniyle sahada olmayacak. Teknik direktörlerin tercihleri ve son dakika sakatlık durumları, sahaya çıkacak kadroları belirleyecek.

İLK 11'LER

Göztepe: Detaylar geliyor...

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

