CANLI İZLE: Grup liderliği için dev kapışma! Arjantin - Avusturya maçının ilk 11'leri belli oldu!

AT&T Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için geri sayım sürüyor. Mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

DÜDÜK MISIRLI HAKEMDE

Grup liderliğini yakından ilgilendiren müsabakayı Mısırlı hakem Amin Omar yönetiyor. Omar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden M. El Regal ve A. Taha yapıyor. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında K. Al Marri, Asistan VAR (AVAR) olarak ise M. Ashour görev alıyor.

İLK HAFTANIN KAZANANLARI KARŞI KARŞIYA

J Grubu'nda ilk hafta maçlarını oynayan iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Arjantin, ilk maçında Cezayir'i Lionel Messi'nin etkili performansıyla 3-0 mağlup etti. Avusturya ise Ürdün karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından grupta Arjantin artı 3 averajla zirvede yer alırken, Avusturya artı 2 averajla ikinci sırada bulunuyor. Puanı bulunmayan takımlardan Ürdün eksi 2 averajla üçüncü, Cezayir ise eksi 3 averajla son sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı Arjantin 4-4-2, Ralf Rangnick'in yönetimindeki Avusturya ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alıyor.

Karşılaşmaya başlayacak ilk 11'ler şu şekilde:

Arjantin: E. Martinez, N. Molina, C. Romero, L. Martinez, F. Medina, R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernandez, T. Almada, L. Messi, L. Martinez.

Avusturya: A. Schlager, S. Posch, K. Danso, D. Alaba, K. Laimer, N. Seiwald, X. Schlager, R. Schmid, P. Wanner, M. Sabitzer, M. Gregoritsch.