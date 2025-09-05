CANLI İZLE: Grupta lider değişebilir, Karadağ – Çekya maçı öncesi tansiyon yüksek!

Karadağ ile Çekya, Grup L'in kaderini belirleyebilecek mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup L kapsamında Karadağ ile Çekya, bugün 5 Eylül 2025 Cuma akşamı karşı karşıya geliyor.

Mücadele 21:45 itibarıyla S Sport Plus ekranlarında futbolseverlerin karşısında olacak. Karadağ’ın ev sahipliğini yaptığı karşılaşma, Stadion Pod Goricom’da oynanacak.

Hakem kadrosu da belirlendi: İtalyan M. Guida maçı yönetecek. Yardımcı hakemler G. Peretti ve G. Perrotti olurken, VAR koltuğunda M. Fabbri, AVAR pozisyonunda V. Marini oturacak.

KARADAĞ'DA KADRODA SÜRPRİZLER

Teknik direktör Robert Prosinecki, sahaya klasik 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. Kalede D. Petkovic, savunmada iki Vukčević (sağ ve sol bekte) ile S. Savić, I. Vujačić görev yapacak. Orta sahada üçlü kuvvetli: M. Janković, A. Bulatović, M. Brnović. İleri hattın yıldızı, kaptan S. Jovetić, yanında M. Vukotić ile N. Krstović yer alacak.

Karadağ son beş maçına bakıldığında; Türkiye’yi 3-1, Cebelitarık’ı 3-1, Faroe Adaları’nı 1-0 mağlup ettiğini; Çekya karşısında 2-0 yenildiğini ve Ermenistan ile 2-2 berabere kaldığını gösteriyor.

ÇEKYA KAZANMAK İÇİN HAZIR

Rakip Çekya, Teknik direktör Ivan Hasek yönetiminde 4-2-3-1 dizilişle maça çıkıyor. Kaleci J. Stanek, savunmada D. Doudera, T. Holeš, L. Krejčí ve J. Zelený yer alıyor. Orta sahada dengeli ikili: kaptan T. Souček ve L. Červ. İleri üçlüde V. Kušej, P. Šulc ve L. Provod, forvet hattının lideri ise P. Schick.

Çekya son beş maçında; Gürcistan’ı 2-1, Faroe Adaları’nı 2-1, Cebelitarık’ı 4-0, Karadağ’ı 2-0 yendi. Ancak Hırvatistan karşısında 5-1 mağlup oldu.

Grup L'de Çekya, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puanla lider durumda. Aynı puanda olmakla birlikte averajla ikinci sırada yer alan Karadağ 6 puanla gruba güçlü bir başlangıç yaptı. Hırvatistan da maç fazlasıyla 6 puanla üçüncü sırada. Faroe Adaları 3 puanla dördüncü, Cebelitarık ise puansız beşinci sırada grubun son sırasında bulunuyor.

Diğer maçta ise aynı saatte Faroe Adaları – Hırvatistan karşılaşması oynanacak. Her iki mücadele de grubun kaderini belirleyebilecek potansiyele sahip.

