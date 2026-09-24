CANLI İZLE: Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda ile Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında bugün karşılaşıyor. İki takımın mücadelesi, gruptaki liderlik yarışı açısından hayati önem taşıyor. Avrupa futbolunun iki köklü ekibi, Amsterdam'daki efsanevi stadyum Johan Cruijff Arena'da kozlarını paylaşacak.

Uluslararası futbol takvimindeki UEFA Uluslar Ligi maratonunun bu randevusu, sporseverler tarafından tüm dünyada yakından takip edilecek.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Hollanda'nın ev sahipliğini yaptığı maçın başlama düdüğü Türkiye Saati ile (TSİ) 21.45'te çalacak.

Hollanda - Almanya mücadelesi Türkiye'de canlı ve naklen A Spor ekranlarından izlenebilecek.

HOLLANDA-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE