CANLI İZLE: İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, hakem kadrosu ve daha fazlası...
L Grubu'nun en kritik mücadelesinde dünya devleri sahneye çıkıyor. Elemeleri kasıp kavuran iki namağlup lider, kozlarını paylaşmak için Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki İngiltere- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Dallas Stadı’nda oynanacak mücadele, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak.
NAMAĞLUP LİDERLERİN BÜYÜK SAVAŞI
İngiltere, Avrupa elemelerinde oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, 1966’dan sonra ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanmayı hedefliyor.
Hırvatistan ise Avrupa elemelerini yenilgi yaşamadan lider bitirdi. 2018 Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatlar, 2022’de ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
2018 YARI FİNALİNİN BÜYÜK RÖVANŞI
İki takım, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde de karşı karşıya gelmişti. Hırvatistan, uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükselmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Dev karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen kadroları şu şekilde şekillendi:
İngiltere: Pickford, James, Konsa, Guehi, O'Reilly, Bellingham, Rice, Saka, Rogers, Rashford, Kane
Hırvatistan: Livakovic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic, Pasalic, Kramaric, Budimir