CANLI İZLE: İskandinav derbisinde nefesler tutuldu! Norveç-Danimarka maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Norveç, yeni sezonun ilk maçında Danimarka'yı Oslo'daki Johan Ullevaal Stadion'da ağırlayacak. Karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA PUANLA AYRILMAK İSTİYOR

A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden Norveç ve Danimarka, sezona iyi başlamak ve gruptaki ilk maçlarından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Maçı İspanyol hakem Tobias Stieler yönetecek.

NORVEÇ-DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Ødegaard, Berg, Berge, Nusa, Haaland, Schjelderup.

Danimarka: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Froholdt, Hojbjerg, Damsgaard, Højlund, Isaksen.