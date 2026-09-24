CANLI İZLE: İskandinav derbisinde nefesler tutuldu! Norveç-Danimarka maçı hangi kanalda?
2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Norveç, Danimarka'yı konuk ediyor. A Ligi 4. Grup'taki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
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UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Norveç, yeni sezonun ilk maçında Danimarka'yı Oslo'daki Johan Ullevaal Stadion'da ağırlayacak. Karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM DA PUANLA AYRILMAK İSTİYOR
A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden Norveç ve Danimarka, sezona iyi başlamak ve gruptaki ilk maçlarından puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Maçı İspanyol hakem Tobias Stieler yönetecek.
NORVEÇ-DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Ødegaard, Berg, Berge, Nusa, Haaland, Schjelderup.
Danimarka: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Froholdt, Hojbjerg, Damsgaard, Højlund, Isaksen.