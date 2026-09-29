CANLI İZLE: İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor! İşte yayın bilgileri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un ikinci haftasında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor! İşte yayın bilgileri
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta ikinci haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. İlk hafta maçlarından üçer puanla ayrılan iki ekip, bu kez Sevilla’da karşı karşıya gelecek.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, ilk hafta İngiltere deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerken Slaven Bilic’in çalıştırdığı Hırvatistan, Çekya deplasmanında 2-1 kazandı. 

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya-Hırvatistan maçı 29 Eylül 2026 tarihinde saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup’un ikinci hafta karşılaşması Estadio Ramón Sánchez Pizjuán’da oynanacak.

Mücadele Türkiye’de A Haber ekranlarından yayınlanacak.

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

TAKIMLARDA SON DURUM

İspanya, UEFA Uluslar Ligi’ne galibiyetle başladı. Luis de la Fuente’nin öğrencileri grubun ilk haftasında İngiltere’ye konuk oldu ve sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan da ilk haftayı kayıpsız geçti. Slaven Bilic yönetimindeki ekip, Çekya deplasmanında rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçların ardından İspanya ile Hırvatistan birer maç sonunda 3’er puana ve +1 averaja ulaştı. İspanya 3 gol atıp 2 gol yerken, Hırvatistan 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Grubun diğer iki takımı İngiltere ile Çekya ise ilk haftayı puansız tamamladı. İngiltere 2 gol atıp 3 gol yerken, Çekya 1 gol atıp 2 gol yedi. Her iki takımın da averajı -1 oldu.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

İspanya: U. Simon, M. Pubill, P. Cubarsi, D. Huijsen, M. Cucurella, F. Ruiz, M. Zubimendi, F. Lopez, L. Yamal, M. Oyarzabal, A. Baena.

Hırvatistan: D. Livakovic, I. Smolčić, M. Pongracic, J. Gvardiol, I. Perisic, J. Misic, J. Sutalo, M. Kovacic, P. Sucic, D. Beljo, M. Pasalic.

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán’da oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.

Gözübüyük’ün yardımcılıklarını Patrick Inia ve Rogier Honig yapacak.

Karşılaşmada VAR hakemi P. van Boekel, AVAR hakemi ise C. Ruperti olacak.

CANLI İZLE: Düdük Halil Umut Meler’de! Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?CANLI İZLE: Düdük Halil Umut Meler’de! Çekya-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
2 yıl boyunca usulsüz reçete düzenlemişler! Ortaya çıkan zarar dudak uçuklattı2 yıl boyunca usulsüz reçete düzenlemişler! Ortaya çıkan zarar dudak uçuklattıGündem
Hırvatistan İspanya uluslar ligi
Günün Manşetleri
MGK'dan 8 maddelik bildiri
Tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
TFF, bahis soruşturmasında 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti
Fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon
Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu
2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
Çok Okunanlar
Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı! Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı!
CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm
Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu
A101 1 Ekim ''Aldın Aldın'' kataloğu yayımlandı! A101 1 Ekim ''Aldın Aldın'' kataloğu yayımlandı!