CANLI İZLE: İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor! İşte yayın bilgileri

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’ta ikinci haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. İlk hafta maçlarından üçer puanla ayrılan iki ekip, bu kez Sevilla’da karşı karşıya gelecek.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, ilk hafta İngiltere deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerken Slaven Bilic’in çalıştırdığı Hırvatistan, Çekya deplasmanında 2-1 kazandı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya-Hırvatistan maçı 29 Eylül 2026 tarihinde saat 21.45’te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup’un ikinci hafta karşılaşması Estadio Ramón Sánchez Pizjuán’da oynanacak.

Mücadele Türkiye’de A Haber ekranlarından yayınlanacak.

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

TAKIMLARDA SON DURUM

İspanya, UEFA Uluslar Ligi’ne galibiyetle başladı. Luis de la Fuente’nin öğrencileri grubun ilk haftasında İngiltere’ye konuk oldu ve sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan da ilk haftayı kayıpsız geçti. Slaven Bilic yönetimindeki ekip, Çekya deplasmanında rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçların ardından İspanya ile Hırvatistan birer maç sonunda 3’er puana ve +1 averaja ulaştı. İspanya 3 gol atıp 2 gol yerken, Hırvatistan 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Grubun diğer iki takımı İngiltere ile Çekya ise ilk haftayı puansız tamamladı. İngiltere 2 gol atıp 3 gol yerken, Çekya 1 gol atıp 2 gol yedi. Her iki takımın da averajı -1 oldu.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

İspanya: U. Simon, M. Pubill, P. Cubarsi, D. Huijsen, M. Cucurella, F. Ruiz, M. Zubimendi, F. Lopez, L. Yamal, M. Oyarzabal, A. Baena.

Hırvatistan: D. Livakovic, I. Smolčić, M. Pongracic, J. Gvardiol, I. Perisic, J. Misic, J. Sutalo, M. Kovacic, P. Sucic, D. Beljo, M. Pasalic.

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán’da oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Serdar Gözübüyük yönetecek.

Gözübüyük’ün yardımcılıklarını Patrick Inia ve Rogier Honig yapacak.

Karşılaşmada VAR hakemi P. van Boekel, AVAR hakemi ise C. Ruperti olacak.