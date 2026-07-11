CANLI İZLE: Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. etabının üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan milliler, sıralamadaki konumunu güçlendirmek için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Asue Arena'da oynanacak olan heyecan dolu mücadele, bugün (11 Temmuz Cumartesi) saat 13.20'de başlayacak. Voleybolseverler, ay-yıldızlı ekibin bu önemli sınavını TRT Spor ve S Sport ekranlarından naklen takip edebilecek.

Zorlu rakibi karşısında galibiyet peşinde koşacak olan takım, sıralamadaki yeri için büyük önem taşıyan bu müsabakadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor.

 TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin Japonya ayağına Polonya karşılaşmasıyla başlangıç yaptı. Milliler, bu ilk mücadeleden 3-1'lik net bir galibiyetle döndü. Etabın ikinci maçında ise Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelindi. Oldukça çekişmeli geçen bu karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu.

ABD karşısında alınan mağlubiyetin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvadaki genel durumu şekillendi. Toplam 19 puana ulaşan milliler, güncel olarak 7. sırada yer alıyor.

Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 3. maçında Japonya ile parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları, sahadan kazanarak ayrılarak turnuvadaki konumunu daha da üst basamaklara taşımak istiyor.

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