CANLI İZLE: Kane'den Yamal'a yıldızlar geçidi! İngiltere - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu, Avrupa futbolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getiriyor. Grup 3'ün ilk haftasında sahne alacak İngiltere - İspanya mücadelesi, hem kadro kalitesi hem de iki takımın maç öncesi form grafiğiyle futbolseverlerin merakla beklediği randevulardan biri haline geldi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleye İngiltere'nin tarihi arenası Wembley Stadium ev sahipliği yapacak.

Dev randevu A Haber kanalından canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

TAKIMLARDA SON DURUM

Son beş maçlık performanslarına bakıldığında iki ekip arasında dikkat çekici bir fark göze çarpıyor. İngiltere son beş karşılaşmasında dört galibiyet alırken bir maçta sahadan mağlup ayrılarak istikrarını tam anlamıyla koruyamadı. İspanya ise son beş maçının tamamını kazanarak rakibinin karşısına çıkışını hiç bozmadan çıkmaya hazırlanıyor.

Bu tablo, konuk ekip İspanya'nın moral üstünlüğüyle Wembley'e geleceğine işaret ediyor. İngiltere cephesi ise kendi sahasının avantajını kullanarak seri içindeki tek aksaklığı unutturmak isteyecek.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Jordan Pickford, Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Adam Scott, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane

İspanya: Unai Simon, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Mikel Oyarzabal

MAÇIN HAKEMİ

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını F. Meli ve A. Berti üstlenirken, VAR koltuğunda M. Di Bello, AVAR görevinde ise R. Abisso yer alacak.