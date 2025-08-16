🔴 CANLI İZLE! Kocaelispor Samsunspor maçı CANLI izle! Yayın linki, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. İşte maç bilgileri...
Süper Lig’de heyecan devam ediyor! Kocaelispor, 22 yıl sonra Süper Lig’e dönen Samsunspor’u konuk ediyor. Kocaelispor – Samsunspor maçı bugün, 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
CANLI YAYIN BİLGİSİ
Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca, maçı internet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilirler.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın, Cafumana, Nonge, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkovic
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, van Drongelen, Satka, Tomasson, Ntcham, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji