CANLI İZLE! Lausanne – Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Nereden izlenir? Canlı yayın bilgisi
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam saat 21.15’te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Yayınlanma: Güncellenme:
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Mücadeleye İsviçre’deki Lausanne Spor Stadı ev sahipliği yapacak.
Maç, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.