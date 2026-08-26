CANLI İZLE: Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off aşaması rövanş mücadelesi kapsamında Lyon - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 1-1'lik eşitlikle tamamlayan Fenerbahçe, bu kez Fransız temsilcisi karşısında galibiyet parolasıyla sahada olacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, karşılaşmayı üstünlükle tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkına sahip olacak.

LYON-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almıyor. 1-1 biten İstanbul'daki ilk karşılaşmanın rövanşını kazanan takım, adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Müsabakanın normal süresi yine berabere biterse uzatmalara geçilecek, burada da eşitlik bozulmazsa kazanan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

MİLYONLARCA EURO'LUK GELİR SÖZ KONUSU

Lyon maçı hem maddi hem de manevi açıdan Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyip 17 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına kaldığı takdirde onlarca milyon Euro (1 milyar 252 milyon TL) geliri garantileyecek.

Play-off turuna kaldığı için 4,3 milyon Euro kazanan sarı-lacivertli takım, lig etabına yükselmesi halinde onlarca milyon Euro katılım parası alacak. Galibiyete 2,1 milyon Euro, beraberliğe 700 bin Euro verilen lig etabında sergilenecek performansa göre toplam kazanç 40 milyon Euro'yu (2 milyar 246 milyon TL) aşabilir.

FENERBAHÇE, LYON KARŞISINDA HİÇ KAZANAMADI

Lyon ile Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde 6 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Fransız ekibi 4 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Lyon karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler için Lyon, Avrupa kupaları tarihinde en fazla karşılaştığı ve mağlup edemediği rakiplerden biri konumunda bulunuyor. Fenerbahçe, Lyon ile oynadığı 6 maçta galibiyet alamazken, yalnızca Arsenal karşısında da bu sayıda galibiyetsiz kaldı.

Lyon ise Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe karşısında hiç kaybetmediği gibi, sarı-lacivertli ekibi ağırladığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Fransız temsilcisi, sahasındaki bu üstünlüğünü rövanş mücadelesinde sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dikkat çeken bir istatistiği bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu turda oynadığı 7 karşılaşmanın hiçbirini kazanamazken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ayrıca Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçını evinde kazanamadığı son 19 çift ayaklı eleme turunun 18'inde turnuvaya veda etti.

Lyon ise Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu. Fransız ekibi bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, tek yenilgisini gol atamadığı Celta de Vigo karşısında yaşadı.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son Avrupa kupası maçında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir sonuç aldı. Ancak sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve ana aşamalarında kulüp tarihinde üst üste iki deplasman galibiyeti elde edemedi.