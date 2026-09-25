CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor.
A Milli Futbol Takımı için UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir dönem başlıyor. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını Fransa karşısında verecek. 1. Grup'un ilk haftasında oynanacak karşılaşmaya Kocaeli ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin ekran başına kurulacağı karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.
Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Manu Kone, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele.
ORKUN KÖKÇÜ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü Fransa karşısında forma giymeyecek. Milli futbolcu hafta başındaki antrenmanlarda da takımla çalışamadı.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.
TÜRKİYE İLE FRANSA 9. KEZ KARŞILAŞACAK
Türkiye ile Fransa bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 karşılaşmanın 5'ini Fransa, 1'ini Türkiye kazanırken 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
İki takım son olarak EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşmıştı. Türkiye, 2019'da Konya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmış, Paris'teki ikinci mücadele ise 1-1 sona ermişti.
MİLLİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİBİ İTALYA
Milli Takım, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından 2 Ekim'de Belçika deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de İtalya ile Bologna'da karşılaşacak.