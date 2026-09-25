CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı için UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir dönem başlıyor. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını Fransa karşısında verecek. 1. Grup'un ilk haftasında oynanacak karşılaşmaya Kocaeli ev sahipliği yapacak.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin ekran başına kurulacağı karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 4

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI CANLI İZLE

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 5

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 6

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Manu Kone, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 7

ORKUN KÖKÇÜ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü Fransa karşısında forma giymeyecek. Milli futbolcu hafta başındaki antrenmanlarda da takımla çalışamadı. 

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 8

TÜRKİYE-FRANSA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 9

TÜRKİYE İLE FRANSA 9. KEZ KARŞILAŞACAK

Türkiye ile Fransa bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 8 karşılaşmanın 5'ini Fransa, 1'ini Türkiye kazanırken 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

İki takım son olarak EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşmıştı. Türkiye, 2019'da Konya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmış, Paris'teki ikinci mücadele ise 1-1 sona ermişti.

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CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 10

MİLLİ TAKIMIN SIRADAKİ RAKİBİ İTALYA

 Milli Takım, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından 2 Ekim'de Belçika deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de İtalya ile Bologna'da karşılaşacak.

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