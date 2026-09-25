CANLI İZLE: Milli Takım sahneye çıkıyor! Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı için UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir dönem başlıyor. Ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını Fransa karşısında verecek. 1. Grup'un ilk haftasında oynanacak karşılaşmaya Kocaeli ev sahipliği yapacak.