CANLI İZLE | Nottingham Forest-Wolverhampton maçı hangi kanalda?

Premier Lig’de 2025/2026 sezonunun 26. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi ekip 17. sırada yer alırken, konuk takım ligin son basamağında bulunuyor. City Ground’da oynanacak karşılaşma, iki takım açısından da kritik bir viraj niteliği taşıyor.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest ile Wolverhampton arasında bu akşam saat 22.30’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 5ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 5, Türkiye’de Digitürk platformu üzerinden yayın yapıyor ve Digitürk kanal listesine göre 81. kanalda bulunuyor.

Maçı izlemek isteyenlerin Digitürk spor paketlerinden birine abone olması gerekiyor. Digitürk alıcısının internete bağlanmasıyla beIN Connect özelliği de kullanılabiliyor.

Wolverhampton ise 25 maç sonunda 1 galibiyet ve 5 beraberlik ile 8 puanda kaldı ve 20. sırada bulunuyor. Sezon boyunca zorlanan konuk ekip, ligde son basamakta yer alıyor.

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere’nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, turdaki ilk maçını 19 Şubat’ta sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat’ta İngiltere’de yapılacak.