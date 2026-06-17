CANLI İZLE: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası K Grubu ilk hafta mücadelesinde Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, hakem kadrosu ve takımların form durumları netleşti.
Dünya Kupası heyecanı K Grubu'ndaki Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasıyla devam ediyor. Bugün saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve "tabii" dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
DÜDÜK ÇALACAK HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
ABD'nin Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi hakem A. Al Jassim yönetecek. Maçın yardımcı hakemlik görevlerini T. Al Marri ve S. Al Maqaleh üstlenecek. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında K. Al Marri yer alırken, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak J. Soto görev yapacak.
İŞTE SAHAYA ÇIKACAK MUHTEMEL 11'LER
Her iki takımın da sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkması bekleniyor.
Portekiz: D. Costa, J. Cancelo, R. Veiga, G. Inacio, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, B. Fernandes, Bernardo Silva, C. Ronaldo, P. Neto.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: L. Mpasi-Nzau, A. Wan-Bissaka, A. Tuanzebe, C. Mbemba, J. Kayembe, N. Mukau, S. Moutoussamy, N. Sadiki, E. Meschack, C. Bakambu, N. Mbuku.
K Grubu'nda Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte Özbekistan ve Kolombiya mücadele ediyor. Henüz puanı bulunmayan takımların yer aldığı grubun diğer maçında, 18 Haziran saat 05:00'te Özbekistan ile Kolombiya karşılaşacak. Gelecek haftanın fikstüründe ise Portekiz, 23 Haziran saat 20:00'de Özbekistan ile kozlarını paylaşacak.