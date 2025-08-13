CANLI İZLE PSG - Tottenham maçı canlı izle: Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa heyecanı bu akşam dev bir maçla yaşanacak. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma, 13 Ağustos Çarşamba bu akşam saat 22.00’de başlayacak. İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus

İLK YARI BİTTİ

Hazırlık mücadelesinde PSG ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk dakikasında başlayan ataklarla iki ekip de gol aradı. 8. dakikada PSG atağında ceza sahasında topla buluşan Kvaratshelia’nın dönerek yaptığı vuruş auta gitti.



23. dakikada bu kez Tottenham etkili geldi. Kudus’ün pasıyla topla buluşan Richarlison, PSG ceza sahasına girerken sert bir şut çekti ancak kaleci Chevalier topu kornere çeldi.



24. dakikada ise gol geldi. PSG ceza sahasına gönderilen topa ön direkte Palhinha voleyi vurdu ancak top üst direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Van de Ven, kale sahası önünde yaptığı vuruşla Tottenham’ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Tottenham’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.