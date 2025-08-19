🔴 CANLI İZLE| Real Madrid–Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nereden izlenir?
İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonu başlıyor. Real Madrid, ilk hafta mücadelesinde Osasuna’yı konuk ediyor. Futbolseverlerin gözü yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun vereceği Arda Güler kararında olacak. İşte Real Madrid–Osasuna maçının saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler…
İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonunun heyecanı başladı. İlk hafta maçında Real Madrid, bu akşam Osasuna’yı ağırlıyor.
MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ
Real Madrid–Osasuna karşılaşması 19 Ağustos Salı günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak
REAL MADRİD–OSASUNA MAÇININ İLK 11’LERİ AÇIKLANDI: ARDA GÜLER SAHADA
İspanya La Liga 2025–2026 sezonunn ilk haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi takımların ilk 11’leri açıklandı.
Real Madrid’de tüm gözler milli futbolcu Arda Güler’de. Genç oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso’nun sürpriz kararıyla ilk 11’de kendine yer buldu. Taraftarlar, Arda’nın performansını merakla bekliyor.
İlk 11’ler:
Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Brahim, Mbappe, Vinicius Jr.