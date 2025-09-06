CANLI İZLE: Rüya kadro sahnede! İngiltere-Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri’nin 5. haftasında İngiltere, Villa Park’ta Andorra’yı konuk ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere - Andorra mücadelesi 6 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Finlandiyalı M. Al Emara olacak.

İNGİLTERE-ANDORRA MAÇI CANLI İZLE

KADRODA YILDIZLAR GEÇİDİ

İngiltere’nin sahaya çıkacağı ilk 11 adeta yıldızlarla dolu. Kalede Jordan Pickford görev alırken, savunmada Reece James, Marc Guehi, Dan Burn ve Lewis-Skelly yer alıyor. Orta sahada Declan Rice ve Elliot Anderson topu yönlendirecek. Hücum hattında ise Marcus Rashford, Eberechi Eze, Noni Madueke ve kaptan Harry Kane görev yapacak.

ANDORRA’DA İŞLER YOLUNDA DEĞİL

Andorra için işler hiç yolunda gitmiyor. Turnuvada oynadığı dört maçta puan alamayan ve sadece bir gol atabilen Koldo Alvarez’in öğrencileri, İngiltere karşısında beşli savunma hattı ile sahaya çıkıyor. İspanyol teknik adamın tek umudu, savunmayı sıkı tutup kontrataklarla şans aramak. Kalede Iker, savunma hattında Borra, Llovera, Garcia, Olivera ve San Nicolas yer alıyor. Tek forvet Cucu ise izole pozisyonlarda etkili olmaya çalışacak.

İki takımın son beş maçlık form durumları arasındaki fark dikkat çekici. İngiltere son beş maçının dördünü kazandı, yalnızca Senegal karşısında kaybetti. Öte yandan Andorra, son beş maçta dört mağlubiyet ve bir beraberlikle sahaya çıkıyor.