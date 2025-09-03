CANLI İZLE: Türkiye - Sırbistan maçı bu akşam! Saat kaçta, hangi kanalda?
EuroBasket 2025 grup aşamasında zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşma bu akşam oynanacak. Turnuvada namağlup yoluna devam eden A Milli Basketbol Takımımız, güçlü rakibi Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 21:15’te başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor ve tabii dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, Xiaomi Arena’da oynanacak.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Türkiye ve Sırbistan, bu akşam liderlik için parkede olacak.
Güncel Puan Durumu:
Türkiye: 4 galibiyet – 0 mağlubiyet | Averaj: +95 | Puan: 8
Sırbistan: 4 galibiyet – 0 mağlubiyet | Averaj: +71 | Puan: 8
Bu akşam kazanacak takım, grubu lider bitirerek Son 16 Turu’na avantajlı şekilde çıkacak.
HER İKİ TAKIM DA FORMDA GELİYOR
Türkiye'nin Son 5 Maçı:
Estonya 64 - 84 Türkiye
Türkiye 95 - 54 Portekiz
Türkiye 92 - 78 Çekya
Letonya 73 - 93 Türkiye
Türkiye 96 - 85 Karadağ
Sırbistan'ın Son 5 Maçı:
Sırbistan 82 - 60 Çekya
Letonya 80 - 84 Sırbistan
Portekiz 69 - 80 Sırbistan
Sırbistan 98 - 64 Estonya
Sırbistan 106 - 72 Slovenya
Her iki takım da son 5 maçını kazandı ve yüksek tempolu, hücum gücü yüksek bir basketbol sergiliyor.