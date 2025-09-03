CANLI İZLE: Türkiye - Sırbistan maçı bu akşam! Saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı saat 21:15’te başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor ve tabii dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, Xiaomi Arena’da oynanacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Türkiye ve Sırbistan, bu akşam liderlik için parkede olacak.

Güncel Puan Durumu:

Türkiye: 4 galibiyet – 0 mağlubiyet | Averaj: +95 | Puan: 8

Sırbistan: 4 galibiyet – 0 mağlubiyet | Averaj: +71 | Puan: 8

Bu akşam kazanacak takım, grubu lider bitirerek Son 16 Turu’na avantajlı şekilde çıkacak.

HER İKİ TAKIM DA FORMDA GELİYOR

Türkiye'nin Son 5 Maçı:

Estonya 64 - 84 Türkiye

Türkiye 95 - 54 Portekiz

Türkiye 92 - 78 Çekya

Letonya 73 - 93 Türkiye

Türkiye 96 - 85 Karadağ

Sırbistan'ın Son 5 Maçı:

Sırbistan 82 - 60 Çekya

Letonya 80 - 84 Sırbistan

Portekiz 69 - 80 Sırbistan

Sırbistan 98 - 64 Estonya

Sırbistan 106 - 72 Slovenya

Her iki takım da son 5 maçını kazandı ve yüksek tempolu, hücum gücü yüksek bir basketbol sergiliyor.