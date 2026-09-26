CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde kritik randevu! Slovenya sahasında İskoçya'yı ağırlıyor

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta mücadele başlıyor. Ev sahibi Slovenya, konuk İskoçya'yı Stadion Stožice'de ağırlarken, iki takımın da maça eksiklerle çıkacağı öğrenildi. İşte maçın tarihi, saati, yayın bilgisi ve ilk 11'ler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde kritik randevu! Slovenya sahasında İskoçya'yı ağırlıyor
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta heyecan start alıyor. Grubun ilk haftasında Slovenya, kendi sahasında İskoçya'yı konuk edecek. İki ekip de sahaya bazı önemli eksiklerle çıkacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - İskoçya karşılaşması 26 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Slovenya'nın ev sahipliğinde Stadion Stožice'de oynanacak.  

UEFA Uluslar Ligi Grup 1'in ilk hafta mücadelesi olan karşılaşma, Türkiye'de A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

SLOVENYA-İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE

Ev sahibi Slovenya'da teknik direktör Bostjan Cesar, bu kritik mücadelede bazı isimlerden yararlanamayacak. Benjamin Sesko, Zan Zaletel, Nik Prelec, Kenan Bajric ve Marcel Ratnik, karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Konuk İskoçya cephesinde ise teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin de elinin bir miktar zayıflayacağı görülüyor. Lawrence Shankland ve Scott McTominay, İskoçya'nın maç kadrosunda bulunmayacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Slovenya: Jan Oblak, Domen Brekalo, Jaka Bijol, Vanja Drkusic, Erik Janza, Zan Karnicnik, Anastasios Cerin, Timi Elsnik, Adam Gnezda Matko, David Sturm, Andraz Sporar

İskoçya: Angus Gunn, Jack Hendry, Scott McKenna, Stuart Welsh, Aaron Hickey, Billy Gilmour, Lewis Ferguson, Andrew Robertson, John McGinn, Ross McKinley (Ure), Oli McBurnie

İki takım futbol tarihlerinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Slovenya'nın hiç galibiyeti bulunmuyor. İskoçya bu 5 maçın 2'sinden galip ayrılırken, 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. 

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